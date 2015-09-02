Цены на квартиры в энергоэффективных домах пока расти не будут

Эксперт – о строительстве новых энергосберегающих домов

С 1 сентября вступили в силу новые требования к строящимся жилым домам в столице. Новые дома будут состоять из нескольких секций высотой от 6 до 17 этажей, планировка квартир станет более разнообразной, а фасады – красочней.

Председатель совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", что пока цены на квартиры в таких домах не будут сильно отличаться от существующих.

"Мы сейчас увидим новое поколение панельной застройки. На сегодняшний день шесть из девяти домостроительных комбинатов перешли на новые требования. В цене это пока никак не сказывается. Когда закончиться кризис, все будет расти, мы будем видеть тренд на повышение, и новая панель будет расти в цене", – сказала она.

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Эксперт отметила, что новые дома по качеству будет значительно лучше старых панельных. "Это действительно красиво. Радует глаз решение всех фасадов. Одной заменой окон можно в разы сократить потери тепла. Шумоизоляция будет намного лучше. Не будет лесенки к лифту, не нужно будет поднимать коляски и велосипеды. На первых этажах будут кафе, детские сады", – отметила Доброхотова.

По ее словам, такой жилой комплекс уже построили на Базовской улице. Подобные новостройки возводят на Варшавском шоссе, а скоро они появятся в Митине.

Теперь власти не будут согласовывать проекты многоквартирных домов старых серий, однако уже начатые здания застройщики завершат. Согласно новым требованиям, дом теперь сможет состоять из нескольких секций высотой от 6 до 17 этажей, фасады станут более красочными, а планировка квартир – разнообразнее. Например, потолки могут быть выше трех метров вместо стандартных 2,7 метра.

Входы в подъезды и лифты в новых домах будут располагаться на одном уровне с землей, то есть жильцам не придется преодолевать несколько лестниц, будет проще завезти внутрь коляску и велосипед. Не будет и однотипных квартир – жильцы смогут сами придумать планировку, как в конструкторе.