Экскурсии будут проводить в новом здании "Союзмультфильма"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Экскурсии будут проходить в новом здании студии "Союзмультфильм", сообщает mos.ru. Дизайн-проект будущего дома мультфильмов на улице Академика Королева утвердила Москомархитектура.

Фасад здания планируется сделать стеклянным, тонированное и прозрачное стекло закроет старые кирпичные стены. Поверхность покроют орнаментом, похожим на гигантскую кинопленку. Наружное панно украсит разноцветный логотип студии. Навесные фасады обеспечат утепление существующих стен и экономическую эксплуатацию, заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Новая студия займет пять этажей, ее площадь составит 5,7 тысячи квадратных метров – это в два раза больше того помещения, которое есть распоряжении студии на Долгоруковской улице. Ранее здание на Академика Королева занимало Московское конструкторское бюро киноаппаратуры (МКБК).

Исполняющий обязанности директора киностудии "Союзмультфильм" Глеб Давыдов пояснил, новые площади позволят разместить современное оборудование и организовать экскурсии для детей.

Гости студии смогут увидеть кукол из знаменитых советских мультфильмов "Малыш и Карлсон", "Крокодил Гена и Чебурашка" и других. Посетители смогут пообщаться с мультипликаторами и понаблюдать за процессом создания мультфильмов.