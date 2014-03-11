В московских бойцовских клубах увеличилось число офисных работников

"Вечер с Ксенией Соколянской": Офисные сотрудники в бойцовских клубах

Сотрудники московских офисов все чаще выбирают бойцовские клубы в качестве лекарства от стресса, сообщает телеканал "Москва 24".

Психоаналитики, корпоративные игры и экзотический отдых, оказывается, уже не в моде. Белые воротнички выходят на ринг, чтобы набраться сил и позитивных эмоций.

Пользу мордобоя, как успокоительного, давно осознали британские инвесторы. Среди лондонских бизнес-воротил каждый третий, либо боксер, либо борец, либо просто любитель подраться. Там даже организовали особый клуб любителей единоборств в белых воротничках. Не ради заработка - в качестве терапии.

"Можно, как бы символически отреагировать свои агрессивные желания, драйвы, потребности. Это называется смещение", - говорит врач-психотерапевт Андрей Бабин.

Смещение, как способ релаксации в России только открывают. С повальной модой на здоровый образ жизни тяга к привычному методу расслабления тает, как кубики льда в стакане виски. Посиделкам в баре офисный работник предпочитает тренировки в спортзале.

Среди посетителей бойцовских клубов и секций восточных единоборств практически не встретишь шахтеров, летчиков, или представителей других опасных профессий. Сплошь офисные сотрудники. Отсидев в своих мягких креслах с 9 до 6, клерки выстраиваются в очередь - за синяками. Видимо, только под градом ударов просыпается задавленная мегаполисом личность.