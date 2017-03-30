Житель столицы устроил стрельбу на улице и пытался ранить полицейского

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Мужчину, открывшего стрельбу из пистолета на улице, задержали на юге столицы, сообщает Агентство "Москва". Как рассказали в пресс-службе столичного главка МВД, мужчина пытался ранить полицейского.

Задержанного доставили в отделение полиции по району Бирюлево Западное. Он устроил стрельбу у дома 5 на улице Медынская. Прибывшие на место полицейские обнаружили 54-летнего жителя столицы с оружием в руках. Увидев сотрудников полиции, он направил на них пистолет и пытался выстрелить, но произошла осечка.

Мужчина задержан, пистолет системы ТТ у него конфисковали.

Оружие и патроны отправили на исследование. Задержанный оказался неоднократно судимым.