Шесть человек погибли в результате стрельбы в Мюнхене

Фото: Lukas Schulze/DPA/ТАСС

Число погибших в результате стрельбы в McDonald's в Мюнхене достигло шести человек. Инцидент произошел в торговом центре "Олимпия", сообщает Bild.

В настоящее время неизвестно ни количество стрелявших, ни их мотивы, ни точное число убитых в результате стрельбы. Пока полиция подтверждает гибель шести человек.

Полиция Мюнхена утверждает, что на улицах города в разных местах стрельбу вели три человека. Ведомство также рассматривает стрельбу в торговом центре "Олимпия" как теракт.

C главного железнодорожного вокзала Мюнхена в рамках операции по поиску преступников эвакуированы все пассажиры. В городе объявлено чрезвычайное положение, полиция Мюнхена проводит спецоперацию.

Стрельба в торговом центре "Олимпия" в Мюнхене произошла в пятницу вечером. В результате район, где находится торговый центр, был оцеплен, а движение на нескольких линиях метро Мюнхена приостановлено.

По данным Ассоциации туроператоров России, в Мюнхене сейчас могут находиться от трех до пяти тысяч российских туристов.