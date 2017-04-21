Парижский стрелок предупреждал о своих планах в Telegram

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Мужчина, устроивший 20 апреля стрельбу на Елисейских полях в Париже, писал о своих планах в мессенджере Telegram, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В настоящее время французские полицейские ищут сообщника нападавшего. По сведения телеканала BFMTV, правоохранители выяснили, что второй подозреваемый прибыл в Париж из Бельгии на поезде.

Во Франции на 23 апреля намечен первый тур президентских выборов. После стрельбы в Париже кандидаты в президенты Франции Марин Ле Пен и Франсуа Фийон отменили запланированные на 21 апреля предвыборные поездки.