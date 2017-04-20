Полицейский погиб во время стрельбы на Елисейских полях в Париже

Фото: Zuma/Julien Mattia/ТАСС

Один полицейский погиб в результате перестрелки в Париже, его напарник ранен. Об этом сообщает Reuters.

Перестрелка произошла в центре города в районе Елисейских полей. Сообщается, что зачинщиками перестрелки могли быть двое злоумышленников. Одного из них ликвидировали. Сейчас полиция ведет поиски его сообщника.

После инцидента премьер-министр Франции Бернар Казнев прибыл в Елисейский дворец для совещания с президентом Франсуа Олландом.

В Twitter французской полиции сообщается что на Елисейских полях проходит спецоперация. Горожан просят обходить эту зону. Над центром города летают вертолеты.

23 апреля во Франции стартуют президентские выборы. В Марселе недавно были задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта.