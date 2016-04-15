Форма поиска по сайту

15 апреля 2016, 12:15

Происшествия

Пострадавший при стрельбе в метро мужчина остается в больнице

Мужчина, пострадавший при стрельбе в Московском метро 8 апреля, по-прежнему остается в больнице, сообщает МИА "Россия сегодня".

Как отметили медики Первой градской больницы, его состояние оценивается как удовлетворительное. В понедельник сообщалось, что мужчину перевели из реанимации в отделение нейрохирургии.

Напомним, 8 апреля вечером в вагоне поезда между мужчинами произошел словесный конфликт. В результате ссоры один из них достал травматический пистолет "Оса" и не менее двух раз выстрелил в оппонента.

После этого злоумышленник скрылся с места преступления. Пострадавшего госпитализировали с непроникающим ранением мягких тканей головы.

Позднее подозреваемый в стрельбе был задержан по месту жительства на Профсоюзной улице. Им оказался 60-летний москвич. Его арестовали до 9 июня.

