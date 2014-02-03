Перекрыто движение по Отрадной улице, где произошла стрельба в школе

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники полиции перекрыли движение по Отрадной улице, где произошла стрельба в школе, сообщает телеканал "Москва 24".

В настоящее время из здания вывели оставшихся детей - правоохранители ждали, пока на улице станет безопасно.

Между тем в городе введен план "Ураган" - на треть увеличено число патрулей на улицах города, возросла плотность нарядов. Также после инцидента открыта "горячая линия" психологической помощи детям и их родителям: 8 (495) 637-70-70.

Напомним, около 12 часов дня 3 февраля на пульт дежурного поступило сообщение о стрельбе и захвате заложников в школе №263 на Отрадной улице.

Злоумышленник выстрелил в охранника, после чего зашел в кабинет и взял в заложники более 20 учеников, застрелив учителя.

Позже сработала тревожная кнопка, правонарушитель обстрелял прибывший наряд полиции, один из правоохранителей был убит, еще один – ранен. На вертолете МЧС он был эвакуированы.

У школы был создан оперативный штаб спасателей. Территория оцеплена, около здания находятся 15 карет "скорой помощи".

На место случившегося прибыли Сергей Собянин, глава МВД Владимир Колокольцев и председатель СКР Александр Бастрыкин.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Захват заложников", "Убийство" и "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".