Перекрыто движение по Отрадной улице, где произошла стрельба в школе

Фото: ИТАР-ТАСС
Сотрудники полиции перекрыли движение по Отрадной улице, где произошла стрельба в школе, сообщает телеканал "Москва 24".
В настоящее время из здания вывели оставшихся детей - правоохранители ждали, пока на улице станет безопасно.
Между тем в городе введен план "Ураган" - на треть увеличено число патрулей на улицах города, возросла плотность нарядов. Также после инцидента открыта "горячая линия" психологической помощи детям и их родителям: 8 (495) 637-70-70.
Напомним, около 12 часов дня 3 февраля на пульт дежурного поступило сообщение о стрельбе и захвате заложников в школе №263 на Отрадной улице.
Ссылки по теме
- По факту захвата заложников в московской школе возбудили дело
- Захвативший учеников школы в Отрадном оказался старшеклассником
- Ученики и сотрудники школы в Отрадном освобождены
Злоумышленник выстрелил в охранника, после чего зашел в кабинет и взял в заложники более 20 учеников, застрелив учителя.
Позже сработала тревожная кнопка, правонарушитель обстрелял прибывший наряд полиции, один из правоохранителей был убит, еще один – ранен. На вертолете МЧС он был эвакуированы.
У школы был создан оперативный штаб спасателей. Территория оцеплена, около здания находятся 15 карет "скорой помощи".
На место случившегося прибыли Сергей Собянин, глава МВД Владимир Колокольцев и председатель СКР Александр Бастрыкин.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Захват заложников", "Убийство" и "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".