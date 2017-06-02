Число жертв перестрелки на западе Москвы возросло до двух

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Два человека погибли в результате конфликта между двумя компаниями, произошедшего в ночь на 2 июня в столичном районе Крылатское, сообщает Агентство "Москва".

Стычка произошла в районе пятого и седьмого домов на улице Крылатские Холмы. Разговор между двумя группами людей перерос в драку, а затем и в стрельбу.

В результате пятерых человек госпитализировали, двое из которых впоследствии скончались. Сотрудники уголовного розыска проводят меры, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось о четверых пострадавших и одном погибшем в результате конфликта.