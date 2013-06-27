В Госдуму внесен законопроект об ипотечном страховании

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ипотечном страховании заемщика и кредитора.

Законопроект разработан с целью повышения доступности ипотечных кредитов для граждан за счет страхования ответственности заемщика от риска неисполнения договора, а также за счет страхования финансового риска кредитора по ипотеке от возникновения убытков.

Законопроект определяет момент наступления страхового случая по договорам ипотечного страхования, порядок осуществления страховой выплаты при одновременном наличии договоров ипотечного страхования заемщика и кредитора, срок, на который они могут быть заключены.

Согласно документу, страховая сумма по договору не может быть меньше 10% от основной суммы долга. При этом максимальный размер страховой суммы по договору ипотечного страхования заемщика ограничен 50% от основной суммы долга.

Договор ипотечного страхования может быть заключен на срок действия обеспеченного ипотекой обязательства либо на срок, не меньший срока, в течение которого сумма обеспеченного ипотекой обязательства составляет более 70% от стоимости заложенного имущества, передает "Интерфакс".