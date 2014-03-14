Повышение тарифов ОСАГО планируют сделать поэтапным

Центробанк объявит уровень повышения тарифов по ОСАГО в апреле

Повышение тарифа обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) планируют растянуть на несколько лет, сообщает телеканал "Москва 24".

Ранее Российский союз автостраховщиков выступил за 40 - процентное повышение страховки, тариф которой не менялся с 2003 года. Центробанк направил предложения на независимую оценку, пообещав вынести окончательно решение в апреле.

Причем при принятии решения регулятор обещает учитывать нормы закона об ОСАГО, которые повышают степень ответственности страховщиков и вводят новые правила обращения в страховые компании за выплатами.

В ЦБ отметили, что резкое увеличение тарифов на страховку для многих владельцев автомобилей окажутся слишком большой нагрузкой. Поэтому повышение в любом случае будет постепенным.

Кроме того, вскоре в России могут появиться электронные страховые полисы. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы могут принять в весеннюю сессию. Внедрение таких полисов потребует от страховщиков определенных затрат, но позволит заключать договоры, рассчитывать тарифы и собирать информацию дистанционно.