25 апреля 2017, 18:21

Происшествия

Мигранты устроили массовую драку во Франции

Фото: AP/Christophe Ena

Столкновения между нелегальными мигрантами произошли во французском городе Кале, сообщает "Газета.ру".

Стычка произошла недалеко от места, где находился лагерь беженцев "Джунгли". В ней участвовали выходцы из Эритреи и Эфиопии. Для разгона полиции пришлось применять слезоточивый газ.

В результате инцидента пострадали не менее 10 человек.

Ранее для того, чтобы предотвратить возникновение нового лагеря беженцев на месте "Джунглей", мэр Кале Наташа Бушар запретила раздавать мигрантам еду.

столкновения мигранты Франция жизнь в мире

