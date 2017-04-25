Мигранты устроили массовую драку во Франции

Фото: AP/Christophe Ena

Столкновения между нелегальными мигрантами произошли во французском городе Кале, сообщает "Газета.ру".

Стычка произошла недалеко от места, где находился лагерь беженцев "Джунгли". В ней участвовали выходцы из Эритреи и Эфиопии. Для разгона полиции пришлось применять слезоточивый газ.

В результате инцидента пострадали не менее 10 человек.

Ранее для того, чтобы предотвратить возникновение нового лагеря беженцев на месте "Джунглей", мэр Кале Наташа Бушар запретила раздавать мигрантам еду.