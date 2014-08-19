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Происшествия

19 августа 2014, 10:35

Поезд столкнулся с автомобилем на севере Подмосковья

столкновения железнодорожный переезд авария дтп мо

Фото: 50.mchs.gov.ru

Электричка столкнулась с легковым автомобилем на железнодорожном переезде на севере Подмосковья, в результате аварии водитель машины получил травмы, передает пресс-служба ГИБДД по Московской области.

По предварительным данным авария произошла около 8 часов утра в поселке Темпы Талдомского района на 113 км дороги "Москва - Савелово". Автомобиль Renault Logan столкнулся с электропоездом, следующим в сторону Москвы, на нерегулируемом переезде.

В результате происшествия водитель автомобиля получил травмы. Сейчас проводится проверка, в результате которой будут установлены причины аварии. По предварительным данным, ДТП произошло из-за нарушения правил движения водителем легковушки.

Отметим, что это не первое подобное происшествие. Так, резонансное ДТП произошло утром 26 августа 2013 года на перегоне в Щербинке. Там столкнулись электричка и автомобиль Chevrolet Lacetti. В результате аварии пострадал водитель иномарки – 27-летний мужчина.

Кроме того, были повреждены электропоезд, маневровый светофор, нарушен габарит по первому и второму главным путям. После ДТП движение на переезде было прервано более чем на час.

Сразу после аварии спасатели и железнодорожники заявили, что в случившемся виноват владелец легковой машины - якобы он выехал на переезд на красный сигнал светофора. Однако позже в интернете появились кадры, на которых видно, что водитель ехал в плотном потоке машин под открытый шлагбаум. В итоге РЖД и МЧС извинилось за ложные обвинения, дежурного по переезду уволили, а пострадавшему водителю выплатили компенсацию.

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