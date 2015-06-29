Победители языковых олимпиад для школьников поедут в Испанию и Китай

Фото: ТАСС/Валерий Бушухин

Победителям олимпиад для школьников по испанскому, итальянскому и китайскому языкам выделят стипендии на поездки в соответствующие страны. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

Такие олимпиады впервые пройдут в 19 регионах России, в том числе и в Москве, в будущем учебном году.

Как уточняют в ведомстве, по предварительной договоренности, стипендии для поездки в Испанию выделит Министерство образования, культуры и спорта этой страны, для поездки в Италию – генеральное консульство Италии, а две стипендии для поездки в Китай – посольство КНР в Российской Федерации.

Ожидается, что представители иностранных дипломатических миссий и культурных институтов станут членами жюри на некоторых этапах этих олимпиад.

Как сообщалось ранее, в Москве уже стартовали семинары и выездные сборы по подготовке школьников к трем новым олимпиадам по иностранным языкам.

Добавим, что в завершившемся учебном году победителями и призерами Всероссийской олимпиады стали почти 600 столичных школьников. В этом году ребята получили 582 диплома, тогда как в прошлом – 368. Всего участие в олимпиаде приняли учащиеся из 181 школы.

По итогам финала олимпиады два москвича вошли в состав сборной России, которая отправится на Международную олимпиаду. Еще 17 москвичей стали кандидатами в сборную на Международную математическую олимпиаду 2016 года.

Московские школьники также завоевали больше половины всех дипломов победителей и 21 диплом призера на олимпиаде по английскому языку. Московские искусствоведы завоевали 3 высших награды, еще 18 ребят получили дипломы призеров.