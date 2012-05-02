Два человека пострадали в результате урагана в столичном регионе

Как минимум два человека пострадали в результате урагана в столице, сообщает РИА Новости.

По имеющимся данным, от порывов ураганного ветра пострадали два человека – в районе Щербаковской улицы на них упало дерево.

"За минувшие сутки в результате сильного ветра в Москве повалено 148 деревьев, три рекламных щита, повреждены кровли 16 зданий и две остановки общественного транспорта", - заявили в пресс-службе МЧС.

В настоящий момент работники городского департамента жилищно-коммунального хозяйства совместно со спасателями проводят работы по ликвидации урагана.