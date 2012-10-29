Москва занимает 20-е место в рейтинге перспективных городов мира

"Утро": Москва вошла в список перспективных городов мира

Москва вошла в список перспективных городов мира, она занимает в рейтинге 20-е место. По сравнению с прошлым годом столица поднялась в общем рейтинге на один пункт. Обзор "Город возможностей- 2012" составила американская компания PricewaterhouseCoopers.

В номинации "Устойчивое развитие и окружающая среда" Москву поставили на одну строчку с Парижем – на седьмое место. По уровню привлечения иностранных инвестиций столицу обогнали лишь Шанхай, Сингапур, Пекин и Лондон.

В категории "Экономическое влияние" Москва стала восьмой. Такую же позицию город занимает по числу головных офисов 500 крупнейших компаний мира. Кроме того, Москва является 11-ой по числу объектов капитального строительства и 12-ой по реальному росту ВВП.

Вниз рейтинговой таблицы златоглавую отбросили жилищный вопрос и проблемы с транспортом. По уровню демографии и жилищных условий Москва заняла 19-е место, а по транспорту и инфраструктуре – 20-е.

При этом Москва остается одним из самых дорогих городов мира, занимая девятое место в категории "Стоимость".

Первое место рейтинга в этом году поделили Лондон и Нью-Йорк.

Сравнительный анализ проводился среди 27 городов мира – финансовых, торговых и культурных центров.