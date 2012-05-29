В Москве повысилась рождаемость

В Москве отмечен значительный рост рождаемости, передает Интерфакс со ссылкой на московское управление ЗАГС.

С начала этого года в столице в сравнении с прошлым годом рождаемость заметно повысилась. "За январь-апрель текущего года в столице родилось 40 тыс. 984 малыша, что на 2 тыс. 322 больше, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказал собеседник агентства.

Также он сообщил, что браков в этот же период зарегистрировано примерно столько же, сколько и в 2011 году, но разводиться москвичи стали реже - с начала года в городе развелось на две тысячи пар меньше, чем в предыдущем году.

В то же время статистика отмечает и повышение смертности - за первые четыре месяца этого года в столице зарегистрировано 39 тысяч 522 смертей, что на 1 тысячу 246 больше, чем годом ранее.