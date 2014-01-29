Более 8 тысяч уголовных дел расследовали сотрудники СК за 2013 год

"Московский патруль": СК Москвы подвел итоги работы за 2013 год

Более восьми тысяч уголовных дел за 2013 год расследовали сотрудники Следственного комитета России по Москве. Эти данные были озвучены на расширенном заседание коллегии ведомства, сообщает телеканал "Москва 24".

Нелегальные мигранты ежедневно совершают в Москве около тридцати преступлений. А доля их участия во всей криминальной хронике столицы может составлять от шестидесяти до семидесяти процентов.

Пример успешного сотрудничества - совместная спецоперация по задержанию предполагаемого убийцы москвича Егора Щербакова - Орхана Зейналова. Подозреваемого поймали в подмосковной Коломне бойцы СОБРа и передали его следователям.

Серьезный удар нанесен и по организованной преступности. За решетку отправлен лидер банды курганских киллеров Дмитрий Лесников. В рамках расследования деятельности этой же группировки арестован сити-менеджер Миасса Виктор Ардабьевский. Его подозревают в организации заказных убийств.