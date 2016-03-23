Большинство детских лагерей в РФ называется "Березка" – Мосгортур

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Самыми популярными названиями детских лагерей в России являются "Березка", "Чайка" и "Дружба". Об этом журналистам сообщила первый заместитель генерального директора ГАУК "Мосгортур" Наталья Лосева.

"Самые популярные названия детских лагерей в России – это "Березка" (22 лагеря), "Чайка" (20), "Дружба" (19), "Орленок" (19), "Солнечный" (14), "Юность" (14), "Звездный", "Лесная сказка", "Салют" – по 13 лагерей, "Радуга" – 11 лагерей", – цитирует ее Агентство "Москва".

Как пояснила Лосева, цифры взяты из Всероссийского рейтинга представления загородных детских лагерей. В него на сегодняшний день вошли 800 загородных детских лагерей из 78 регионов России.

Почти 40 тысяч бесплатных путевок получат московские дети в этом году

Ранее сообщалось, что московские дети в этом году получат почти 40 тысяч бесплатных путевок в детские лагеря отдыха. Бесплатные путевки предоставят 11 льготным категориям семей. А также детям до семи лет, которые имеют право на отдых с родителями. Бронирование начнется уже 26 марта.

Напомним, сегодня открылись 11 мобильных приемных Мосгортура для консультации москвичей по льготному детскому отдыху. Мобильные приемные помогут быстро получить консультацию по возможностям и условиям предоставления путевок для детей льготных категорий. Специалисты расскажут, кто и как может получить льготную путевку, куда смогут поехать ребята, как будет организован трансфер, а также о тематическом наполнении смен в детских лагерях и работе вожатых.