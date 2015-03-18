Каждый второй взрослый мужчина в Москве курит – депздрав

Фото: ТАСС: Артем Геодакян

Каждый второй взрослый мужчина в Москве курит, среди женщин этот показатель несколько ниже, сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения Москвы Нана Погосова.

По ее словам, диспансеризация 2014 года показала, что среди мужчин-москвичей курят 49%. Это ниже, чем в среднем по России – по данным ВОЗ, доля курильщиков составляет 60%.

"Последние годы количество курильщиков снижается, во многом благодаря предпринятым мерам. Так, всем предлагается помощь по отказу от этой вредной привычки в кабинетах медицинской профилактики, которые есть во всех московских поликлиниках, а самые сложные пациенты направляются в специально открытые кабинеты отказа от курения и московский Центр по борьбе с табакокурением", – передает слова Погосовой Агентство "Москва".

Она отметила, что из 2,3 миллионов обследованных в 2014 году человек 21% находится в зоне высокого и очень высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, за два года в России количество курящих людей снизилось на 17 процентов. Также специалисты отметили законопослушность граждан. По их словам, почти всегда и везде соблюдаются нормы документа, которые запрещают курить в общественных местах и рекламу.

Кроме того, нет больше этого товара в открытом доступе на прилавках магазинов. Сократились и сцены курения на телеэкранах.

С 1 июня 2014 года курение (в том числе и кальянов) запрещено в кафе, ресторанах, клубах, гостиницах, магазинах, на летних верандах, в самолетах. Также начал действовать запрет на продажу сигарет в киосках.

Штрафы составляют для физических лиц - 500-1000 рублей, для должностных лиц - 30-60 тысяч рублей, для юридических лиц - 60-90 тысяч рублей.

Вместо кальянов кафе стали предлагать "фруктовый пар" или смеси, причем состав этих продуктов не установлен. Как отмечал ранее вице-спикер Госдумы Сергей Железняк, депутаты Госдумы и спецслужбы намерены проверить такие заведения.