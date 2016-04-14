Более 1,2 тысячи пар в Москве хотят пожениться на Красную горку

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Свыше 1,2 тысячи пар в Москве хотят зарегистрировать брак на Красную горку 6–7 мая, сообщает пресс-служба управления ЗАГС Москвы.

"В этом году Красная горка выпала на май, и этот месяц, традиционно не пользующийся расположением молодоженов, внес свои корректировки в свадебную статистику. В этом году в Москве на Красную горку (6-7 мая) подано 1209 заявлений", – говорится в сообщении.

В прошлом году на Красную горку 17–18 апреля в столице сыграли около двух тысяч свадеб.

Всего за I квартал 2016 года в столице было зарегистрировано свыше 14,5 тысячи браков, а также родилось более 34 тысяч детей. Самыми популярными именами для новорожденных в январе–марте этого года стали Александр, Максим, Михаил, София (Софья), Мария и Анастасия.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/84]Как зарегистрировать брак[/URLEXTERNAL]

Ранее начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева рассказала m24.ru, что за 11 месяцев 2015 года в Москве родилось более 130 тысяч человек, что на 4 тысячи больше, чем за аналогичный период 2014 года.

Муравьева отметила, что традиционно мальчиков рождается больше. Из 130 722 новорожденных 67 тысяч – мальчики, 63,5 тысячи – девочки.