Как сэкономить на авиабилетах

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Забронировав авиабилеты заранее, можно сэкономить до 26 процентов от стоимости. Для этого нужно купить билет в среднем за 55 дней до вылета. Такие данные приводит туристический метапоиск momondo.

На международных направлениях минимальная цена с вылетом из российских аэропортов фиксируется в среднем за 45 суток. Путешественники могут сэкономить до 19 процентов, а вот в день вылета цена на билеты традиционно поднимаются.

При этом на отдельных международных направлениях выгодное бронирование возможно в принципиально различные сроки. Чтобы приобрести авиабилет из Москвы в Бангкок по наиболее выгодным тарифам, нужно совершать бронирование за 16 дней, а в Ереван – за 56 дней.

Стоимость авиабилетов зависит также от дня недели, в который осуществляется вылет рейса. Например, тарифы, действующие по вторникам и воскресеньям, выгоднее, чем аналогичные показатели субботы.

Также нужно учитывать время перелета. Наиболее привлекательные цены на билеты действуют в «ночное» время, с 18:00 до 12:00. По сравнению с "дневными" тарифами, стоимость вечерних ниже в среднем на 6 процентов.

На стоимость авиабилетов влияют и другие факторы: сезон, аэропорт вылета/прилета, ценовая политика авиаперевозчика.