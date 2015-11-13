Фото: m24.ru/Лидия Широнина
Забронировав авиабилеты заранее, можно сэкономить до 26 процентов от стоимости. Для этого нужно купить билет в среднем за 55 дней до вылета. Такие данные приводит туристический метапоиск momondo.
На международных направлениях минимальная цена с вылетом из российских аэропортов фиксируется в среднем за 45 суток. Путешественники могут сэкономить до 19 процентов, а вот в день вылета цена на билеты традиционно поднимаются.
При этом на отдельных международных направлениях выгодное бронирование возможно в принципиально различные сроки. Чтобы приобрести авиабилет из Москвы в Бангкок по наиболее выгодным тарифам, нужно совершать бронирование за 16 дней, а в Ереван – за 56 дней.
Стоимость авиабилетов зависит также от дня недели, в который осуществляется вылет рейса. Например, тарифы, действующие по вторникам и воскресеньям, выгоднее, чем аналогичные показатели субботы.
Также нужно учитывать время перелета. Наиболее привлекательные цены на билеты действуют в «ночное» время, с 18:00 до 12:00. По сравнению с "дневными" тарифами, стоимость вечерних ниже в среднем на 6 процентов.
На стоимость авиабилетов влияют и другие факторы: сезон, аэропорт вылета/прилета, ценовая политика авиаперевозчика.
Как сэкономить на авиабилетах
- приобретать билеты на внутренние рейсы следует за 7–8 недель до даты вылета, на международные с вылетом из России – в среднем за 5–6 недель;
- покупка билета в день вылета – не самое лучшее решение для пассажиров, предпочитающих разумную экономию;
- тарифы на ночные рейсы более привлекательны, чем на дневные;
- максимальные цены на билеты как внутри страны, так и на международных направлениях действуют в субботу;
- дешевле всего улететь за рубеж можно во вторник и воскресенье, в города России – только во вторник.