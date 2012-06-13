Москва вновь вошла в пятерку самых дорогих городов мира

Москва вновь вошла в пятерку самых дорогих для иностранцев городов мира. По версии консалтинговой группы Mercer Human Resource рейтинг возглавил Токио, обогнав столицу Анголы Луанду. На третьем месте рейтинга расположилась Осака, а Москва занимает четвертое место в мире и первое - в Европе.

Эксперты полагают, что жизнь во многих европейских городах стала дешевле благодаря экономическому кризису, сообщает Интерфакс. К примеру, Париж опустился в рейтинге на 37-е место, потеряв сразу десять позиций, Рим понизился на 8 строчек, став 42-м.

Самым дешевым городом составители рейтинга посчитали пакистанский город Карачи. Расходы на жизнь там более чем втрое ниже, чем в Токио.

Mercer учитывает около 200 различных параметров при оценке дороговизны жизни. Позиция города в рейтинге зависит в первую очередь от динамики курса национальной валюты к доллару США за предыдущие 12 месяцев и от динамики цен за этот же период в сравнении с Нью-Йорком, данные по которому приняты за базу.