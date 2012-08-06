Число краж в Москве увеличилось на 30% за "дачный" период

ИТАР-ТАСС

В этом году в период с мая по июль число краж выросло на 30%, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию "Гольфстрим охранные системы".

Увеличение числа краж характерно для летнего периода отпусков. Но, как правило, число тревожных сигналов о кражах и попытках краж с мая по июль вырастает примерно на 20-25% по сравнению с другими сезонами года.

При этом треть летних краж этого года была совершена с помощью взлома замка, каждая восьмая кража - подбором ключа и почти каждая десятая - через окна, отмечается в материале компании.

Среди наиболее "громких" краж этого лета можно выделить ограбления футболиста Романа Павлюченко, певца Валерия Леонтьева и продюсера Бари Алибасова.