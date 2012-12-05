Чаще всего в Москве угоняют ВАЗ и Mazda

Фото: ИТАР-ТАСС

Общее количество транспорта, зарегистрированного в столичном регионе, составляет 7,1 миллиона, или 55% от всех машин, зарегистрированных в Центральном федеральном округе. За 10 месяцев 2012 года зарегистрировано 9,5 тысяч угонов, из которых раскрыто 522.

По данным ГУ МВД России по Москве, наибольшей популярностью у преступников пользуются автомобили марки ВАЗ – на из долю приходится 15% от всех украденных машин. На втором месте Mazda, ранее возглавлявшая список – 13%. Замыкает тройку самых угоняемых автомобилей Toyota – 10% от общего числа угонов.

По статистике МВД, 54% угонов совершается ночью, 15% - днем, 7% утром и 5% вечером.

По сравнению с 2003 (12 955 угонов) годом, в 2011 году число краж автомобилей упало на 2,1 тысячи (10812). Количество подобных преступлений падало с 2004 по 2009 год, но потом вновь начало расти. С января по октябрь 2012 года угнали на 602 машины больше, чем за аналогичный период.