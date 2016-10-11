Две новые станции открылись на МЦК

Станции Московского центрального кольца (МЦК) Соколиная гора и Дубровка открылись для пассажиров с 11 октября.
Теперь жители столицы могут использовать 28 из 31 запланированных остановок МЦК. Остальные станции станут доступны для пассажиров до конца 2016 года.
Фото: m24ru/Александр Авилов
Об открытии новых станций стало известно еще в понедельник, 10 октября.
С 11 октября закончился тестовый период бесплатного проезда по Московскому центральному кольцу. Теперь не оплачивая проезд, можно только пересесть в течение 90 минут с метро на железнодорожное кольцо и обратно.
После полного введения в эксплуатацию ежедневно по кольцу будут следовать 110 поездов, в часы пик интервал их движения составит до 6 минут, а средняя скорость – 40 километров в час. Полный круг по кольцу можно проехать за 84 минуты.
На МЦК действуют билетная и тарифная система Московского метрополитена. Проездные можно купить как в кассах метро, так и в билетных кассах МЦК. Также пассажиры смогут бесплатно пересаживаться при поездках по маршрутам:
Метро – МЦК – Метро; Метро – МЦК; МЦК – Метро – Монорельс; Монорельс – Метро – МЦК – Метро.
Кроме того, на новом кольце сохранены все льготы и действуют все социальные карты.