Две новые станции открылись на МЦК

Станции Московского центрального кольца (МЦК) Соколиная гора и Дубровка открылись для пассажиров с 11 октября.

Теперь жители столицы могут использовать 28 из 31 запланированных остановок МЦК. Остальные станции станут доступны для пассажиров до конца 2016 года.

Фото: m24ru/Александр Авилов

Об открытии новых станций стало известно еще в понедельник, 10 октября.

С 11 октября закончился тестовый период бесплатного проезда по Московскому центральному кольцу. Теперь не оплачивая проезд, можно только пересесть в течение 90 минут с метро на железнодорожное кольцо и обратно.