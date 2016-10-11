Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября 2016, 08:19

Транспорт

Две новые станции открылись на МЦК

Станции Московского центрального кольца (МЦК) Соколиная гора и Дубровка открылись для пассажиров с 11 октября.

Теперь жители столицы могут использовать 28 из 31 запланированных остановок МЦК. Остальные станции станут доступны для пассажиров до конца 2016 года.

Фото: m24ru/Александр Авилов

Об открытии новых станций стало известно еще в понедельник, 10 октября.

С 11 октября закончился тестовый период бесплатного проезда по Московскому центральному кольцу. Теперь не оплачивая проезд, можно только пересесть в течение 90 минут с метро на железнодорожное кольцо и обратно.

Пассажирское движение по Московскому центральному кольцу (МЦК) запустили 10 сентября. За первый (бесплатный) месяц работы новой транспортной сетью воспользовались шесть миллионов пассажиров.

Теперь для пассажиров доступны 28 станций, оставшиеся три планируют открыть до конца года.

После полного введения в эксплуатацию ежедневно по кольцу будут следовать 110 поездов, в часы пик интервал их движения составит до 6 минут, а средняя скорость – 40 километров в час. Полный круг по кольцу можно проехать за 84 минуты.

На МЦК действуют билетная и тарифная система Московского метрополитена. Проездные можно купить как в кассах метро, так и в билетных кассах МЦК. Также пассажиры смогут бесплатно пересаживаться при поездках по маршрутам:

Метро – МЦК – Метро; Метро – МЦК; МЦК – Метро – Монорельс; Монорельс – Метро – МЦК – Метро.

Кроме того, на новом кольце сохранены все льготы и действуют все социальные карты.

станции открытие МЦК ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика