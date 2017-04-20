Что построят в моем районе: легкоатлетический манеж с фотофинишем в СВАО

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Крытый легкоатлетический манеж построят в Алтуфьевском районе на северо-востоке Москвы. Его открытие запланировано на 2018 год, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Новый корпус спортивной школы расположится на улице Инженерной, владение 5а. В нем учащиеся смогут проводить физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия по легкой атлетике. Также в манеже будут проводиться соревнования городского уровня.

Здания будет состоять из разноцветных геометрических объемов, облицованных сэндвич-панелями в красно-оранжевой гамме. Во всю высоту фасада установят декоративные элементы, изображающие спортсменов. Вход акцентируют ярким козырьком с названием комплекса.

В манеже предусмотрены круговая беговая дорожка, прямая дорожка для спринта на 100 метров, два сектора для прыжков в длину и тройного прыжка, сектор для прыжков с шестом, два сектора для прыжков в высоту, сектор для толкания ядра, тренировочный сектор для метания снарядов в сетку.

Также в корпусе расположатся тренажерный зал, инфракрасная сауна, массажная, комментаторские и административные помещения, судейские комнаты, помещения допинг-контроля и трибуны для 280 зрителей.

Сам манеж будет оснащен системой фотофиниша для замера результатов спортсменов.

В четвертом квартале 2017 года в Митине откроется спортивный комплекс площадью восемь тысяч квадратных метров. Расположится он на улице Барышиха, 35, и будет носить имя двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Ольги Зайцевой.