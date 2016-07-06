На стадионе "Динамо" построят вакуумную систему уборки мусора

Фото: m24.ru

Уникальная система вакуумного мусороудаления появится на реконструируемом московском стадионе "Динамо", сообщает пресс-служба Стройкомплекса столицы.

"На территории стадиона будут размещены специальные люки, куда можно опустить мусор – фантик или стаканчик, которые далее попадут в специальный контейнер", – рассказал старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов.

Он добавил, что система не предусматривает утилизации стеклянных отходов. Мусор в контейнере будет спрессовываться.

По словам Перегудова, это первый опыт в России, когда системы вакуумного мусороудаления будут устанавливаться на таких крупных объектах, как стадион.

Стадион "Динамо" откроется после реконструкции 22 октября 2017 года. Открытие приурочено ко дню рождения легендарного футболиста Льва Яшина.

Как сообщил сегодня журналистам старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов, колебание курса рубля не отразится на сроках строительства.

"ВТБ Арена парк" – проект комплексного развития территории. Он включает строительство многоцелевого спортивного и спортивно-развлекательного комплекса ("ВТБ Арена – Центральный стадион "Динамо"), Академию спорта "Динамо", городской квартал "Арена Парк" и спортивный парк "Динамо".

Площадь реализуемого проекта составляет около 32 гектаров.