Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта 2017, 10:11

Спорт

Реставраторы воссоздадут три фрагмента исторических барельефов стадиона "Динамо"

Фото: Synthart

Три фрагмента барельефов, созданных Сергеем Меркуровым для стадиона "Динамо", планируют восстановить с нуля, передает Агентство "Москва".

По словам руководителя проекта реставрации Инны Пчеловой, оригиналы трех из 137 фрагментов исторических барельефов полностью разрушились под воздействием неблагоприятных погодных условий, а также из-за некорректно проведенного ремонта.

"Материал очень качественный и прочный, подвела лишь металлическая арматура, подвергшаяся коррозии и буквально взорвавшая некоторые части барельефов. Для скрепления фрагментов будет использоваться особая арматура из углеволокна", – пояснила Пчелова.

В ходе реставрационных работ утраченные барельефы полностью восстановят.

Ранее при реставрации барельефов на стадионе "Динамо" был обнаружен фрагмент советской газеты 1948 года. Еще одной находкой реставраторов стали подлинные крепежи конца 1920-х годов, которыми барельефы крепились к поверхности стен.

Реставрация первого фрагмента барельефов должна завершиться через месяц. Специалисты работают над их восстановлением в особой мастерской на территории стадиона.

Сам футбольный стадион "Динамо" планируют сдать в эксплуатацию весной 2018 года. Первый тестовый матч пройдет на стадионе в день рождения Льва Яшина, 22 октября 2017 года.

стадионы культурное наследие строительство и реконструкция

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика