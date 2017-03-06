Реставраторы воссоздадут три фрагмента исторических барельефов стадиона "Динамо"

Фото: Synthart
Три фрагмента барельефов, созданных Сергеем Меркуровым для стадиона "Динамо", планируют восстановить с нуля, передает Агентство "Москва".
По словам руководителя проекта реставрации Инны Пчеловой, оригиналы трех из 137 фрагментов исторических барельефов полностью разрушились под воздействием неблагоприятных погодных условий, а также из-за некорректно проведенного ремонта.
"Материал очень качественный и прочный, подвела лишь металлическая арматура, подвергшаяся коррозии и буквально взорвавшая некоторые части барельефов. Для скрепления фрагментов будет использоваться особая арматура из углеволокна", – пояснила Пчелова.
В ходе реставрационных работ утраченные барельефы полностью восстановят.
Реставрация первого фрагмента барельефов должна завершиться через месяц. Специалисты работают над их восстановлением в особой мастерской на территории стадиона.
Сам футбольный стадион "Динамо" планируют сдать в эксплуатацию весной 2018 года. Первый тестовый матч пройдет на стадионе в день рождения Льва Яшина, 22 октября 2017 года.