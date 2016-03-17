Россиянки вновь остались без медалей в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Фото: ТАСС/Евгений Русских

Российские спортсменки в очередной раз не смогли оказать конкуренции лидерам мирового биатлона. По итогам спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске все россиянки остались за пределами десятки.

Победу на этот раз одержала финка Кайса Мякяряйнен, для которой этот биатлонный сезон сложился не слишком удачно. Финская спортсменка с одним штрафным кругом сумела опередить лидера личного зачета Габриэлу Соукалову. Несмотря на чистую стрельбу, чешка проиграла Мякяряйнен три секунды. Бронза у Марте Олсбу из Норвегии.

Россиянки имели сегодня расширенную квоту – в гонке участвовало шесть спортсменок, но ни у одной из них не получилось порадовать болельщиков. Все наши девушки проиграли лидерам ходом больше минуты. Поэтому, даже отличная стрельба не помогла бы им бороться за высокие места.

Лучшей из наших стала Татьяна Акимова, занявшая 12 место в финишном протоколе. Акимова – единственная из наших спортсменок, которая обошлась без штрафных кругов.

Напомним, сборная России по биатлону установила антирекорд на недавно завершившемся чемпионате мира, который проходил в норвежском Холменколлене. В 11 гонках российские спортсмены не смогли завоевать ни одной медали.