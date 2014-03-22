Форма поиска по сайту

22 марта 2014, 13:57

Спорт

В Подмосковье установили 900 щитов с портретами спортсменов-олимпийцев

Российский спортсмен Руслан Захаров. Фото: ИТАР-ТАСС

В Подмосковье установили 900 рекламных щитов с портретами подмосковных спортсменов, участвовавших в Олимпиаде и Паралимпиаде в Сочи, сообщает министерство спорта Московской области.

"Фотографии спортсменов, большинство из которых стали обладателями медалей, будут украшать магистрали и улицы региона до конца марта", - говорится в сообщении.

Глава ведомства Олег Жолобов отметил, что в основном на билбордах изображены олимпийские чемпионы Вик Вайлд и Руслан Захаров, а также серебряные призеры Паралимпиады, следж-хоккеисты Вадим Селюкин и Михаил Иванов.

спортсмены плакаты мо Олимпиада Сочи-2014

