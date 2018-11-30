Как "Спартак" за 10 минут фактически лишился шансов на плей-офф Лиги Европы

В четверг столичный "Спартак" в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы дома принимал австрийский "Рапид". Встреча закончилась проигрышем хозяев со счетом 1:2. Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает, почему чудовищная концовка матча по сути стоила "красно-белым" возможности выйти в плей-офф.

Олег Кононов – уже третий по счету главный тренер, под руководством которого "Спартак" выходил на поле в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Причем на каждого "коуча" пришлось по два матча в групповом этапе. "Спартак" Массимо Карреры на выезде проиграл "Рапиду", а затем скатал домашнюю ничью с "Вильярреалом", заработав в добавленное время обидный пенальти.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Московский клуб под руководством Рауля Рианчо, помощника Карреры, сначала отыграл унылый матч без голов в Глазго с местным "Рейнджерс", а потом на своем поле устроил такую феерию, что даже итоговые 4:3 на табло казались недостаточными после настолько безбашенного футбола. Однако самые важные два матча легли именно на плечи Кононова.

Для того, чтобы выйти в плей-офф досрочно, "Спартак" должен был обыграть "Рапид", а "Вильярреал" – победить "Рейнджерс". В таком случае последний матч в группе стал бы условностью и позволил сосредоточиться на внутренних турнирах – Премьер-лиге и Кубке России. Но смена тренера удивительным образом не помогла. Не помог даже "багаж" Карреры и Рианчо.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Первая пятнадцатиминутка матча "Спартака" против "Рапида" вышла довольно вялой. Единственный опасный момент возник, когда Лоренсо Мельгарехо пробил из-за пределов штрафной – мяч разминулся со штангой. Тем не менее, на 20-й минуте "красно-белые" создали ситуацию почти из ничего. Все тот же Мельгарехо сделал отличную передачу на Зе Луиша, тот ускорился, вошел в штрафную и без проблем переиграл вратаря гостей.

Впрочем, после забитого мяча игра не стала более открытой и динамичной. Гости без особого энтузиазма пытались атаковать ворота Артема Реброва, а хозяева не слишком торопились забивать второй. По итогам первого тайма справедливее выглядела бы ничья. Но 1:0 гораздо больше радовал глаз болельщиков "красно-белых". Впрочем, как и всех, кто поддерживает российские команды в еврокубках.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Однако напомнили о себе другие нерешенные проблемы "Спартака". На 70-й минуте на поле выбежал фанат, который попытался выяснить отношения с капитаном "Спартака" Денисом Глушаковым. Завязалась короткая стычка, после чего нарушителя увели стюарды. А когда футбол продолжился, "красно-белые" совсем приуныли.

За десять минут до конца основного времени австрийцы решили поднажать и в итоге заработали опасный угловой. Стандарт подавал Филипп Шобесбергер, Мерт Мюлдюр с легкостью оторвался от защитников московского клуба и пробил головой мимо Реброва. Вратарю оставалось лишь раздосадованно махать в сторону игроков собственной команды, которые позволили пробить молодому турку.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Следующие десять минут после пропущенного гола (вплоть до начала добавленного времени) казалось, что "Спартак" уже согласен на ничью. Но для ничьей нужно было показать хотя бы какую-то мотивацию. "Красно-белые" же расклеились настолько, что на первой добавленной минуте получили гол после паса с середины (!) поля. По сути этот мяч из воздуха, как в первом тайме Мельгарехо, создал Штефан Шваб.

Находясь рядом с центральным кругом и стоя лицом к своим воротам, австриец разобрался с двумя игроками "Спартака", развернулся, убрал третьего и вырезал длинную диагональную передачу. Защитники "красно-белых" прозевали Филиппа Шобесбергера, который идеально открылся под этот пас, в касание убрал Реброва и абсолютно спокойно закатил мяч в пустые ворота.

Теперь "Спартак" обязан обыгрывать на выезде "Вильярреал". Но даже это может не спасти от вылета из Лиги Европы. Слишком многое будет зависеть не только от подопечных Олега Кононова, но и от результатов параллельного матча "Рейнджерс" – "Вильярреал" и игры между "Рапидом" и "Рейнджерс" в шестом туре. "Спартак" может не оглядываться на заключительную встречу соперников по группе лишь в одном случае – если "Вильярреал" в сегодняшней встрече сыграет с шотландцами вничью.

При победе "желтой субмарины" над клубом из Глазго, "красно-белым" нужно надеяться на поражение "Рапида" в последнем туре. Тогда "Спартак" и "Рейнджерс" сравняются по очкам, но московский клуб выйдет в плей-офф за счет личных встреч. Существует и третий вариант: в случае победы шотландцев в сегодняшнем матче, московскому клубу придется рассчитывать на то, что в матче между "Рейнджерс" и "Рапидом" не будет ничьей.

Тимур Фехретдинов