Как ЦСКА за две минуты проиграл матч с "Краснодаром"

Центральным матчем 12-го тура Российской премьер-лиги 28 октября стала домашняя игра столичных армейцев против "Краснодара". Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает, как прошла встреча двух команд и почему ЦСКА не смог удержать победный счет.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Оба клуба подошли к очной встрече в не самой лучшей форме. ЦСКА в прошлом туре ожидаемо одержал победу над идущим предпоследним "Анжи", при этом два матча назад уступил на своем поле "Локомотиву". Да и в Лиге чемпионов на этой неделе команду Виктора Ганчаренко разгромила итальянская "Рома", что определенно не добавляло положительных эмоций.

"Краснодар" тоже потерпел поражение в еврокубках. В матче Лиги Европы "быки", ведя по ходу встречи, уже в добавленное время уступили льежскому "Стандарду". До этого во внутреннем чемпионате подопечные Мурада Мусаева неожиданно проиграли грозненскому "Ахмату". Так "Краснодар", долгое время уверенно занимавший вторую строчку, потерял очки. И после победы "Локомотива" над "Енисеем" вылетел из тройки лидеров. Поэтому игра "быков" и армейцев, имевших по 19 очков перед 12-м туром, по факту была именно за временное второе место в таблице.

ЦСКА гораздо активнее начал игру. Первые 10-15 минут "Краснодару" практически все время приходилось обороняться, потому что армейцы полностью завладели не только инициативой, но и мячом. Однако затем ситуация выровнялась. Несмотря на обоюдное наличие опасных моментов, до гола дело так и не дошло. Как отмечали в перерыве игроки обеих команд, не хватило точного последнего паса. Во втором тайме и "Краснодар", и ЦСКА над этим очевидно серьезно поработали. Потому что уже на 53-й минуте армейцы вышли вперед.

Марио Фернандес на правом фланге отобрал мяч у игрока "Краснодара" и отдал пас на Алана Дзагоева. Десятый номер ЦСКА вырезал отличную передачу на Федора Чалова, который, в свою очередь, точно отпасовал на ход Николе Влашичу. А хорватский игрок спокойно замкнул эту комбинацию, отправив мяч в дальний угол ворот Андрея Синицына. ЦСКА имел несколько шансов забить еще. Сначала Никола Влашич пробил в похожей манере, но мяч прошел мимо. А затем Ильзат Ахметов наносил удар из-за пределов штрафной, однако он также оказался неточным.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Зато под конец игры забил "Краснодар". Случилось это на 79-й минуте. Вандерсон отлично прорвался по флангу, уйдя от подката Кирилла Набабкина, вбежал в штрафную и отдал пас на только вышедшего Ивана Игнатьева. Молодой нападающий развернулся и хладнокровно отдал передачу на Ари. А тот, не прикрытый защитниками, успел подработать мяч и без проблем переиграть Игоря Акинфеева.

Спустя всего две минуты последовал второй мяч. На этот раз Ари стал автором голевой передачи. "Краснодар", находясь в позиционной атаке у штрафной, в несколько передач перевел мяч с левого фланга на правый – на девятого номера "быков". Бразилец навесил в штрафную, где открывшийся под пас Виктор Классон буквально вколотил мяч снаряд в сетку. ЦСКА оказался обескуражен таким развитием событий. И хоть и попытался сравнять счет, однако так и не смог избежать проигрыша. Причем первого в истории домашнего поражения от "Краснодара".



Сложно сказать, что прошедшая игра – показатель какого-то наметившегося кризиса в стане "красно-синих". Подопечные Виктора Ганчаренко с самого начала чемпионата шли не слишком ровно, лишь на последние полтора месяца (до игры с "Локомотивом") выдав серию без поражений и обыграв мадридский "Реал". Сказывается и то, что нынешний состав – слишком молодой. И несмотря на его уверенную игру, периодически дает слабину из-за нехватки опыта или определенных умений. Как в случае со вторым голом "Краснодара", где Классона не успел накрыть Никита Чернов.

Тем не менее, ЦСКА все еще второй по наименьшему количеству пропущенных голов в Премьер-лиге, имея лишь на один гол больше, чем у "Ростова". При этом на третьем месте по забитым мячам. Впереди лишь обидчик армейцев "Краснодар" и "Зенит", имеющий в запасе одну игру. Между тем, нападающий ЦСКА Федор Чалов с восемью мячами – пока что лучший бомбардир чемпионата. И даже если в ближайшем туре команда Ганчаренко потеряет очки с "Динамо", то впереди еще целый круг. А с такой игрой ЦСКА по силам финишировать в тройке.

Тимур Фехретдинов