Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии

Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Николаев

Германия примет чемпионат Европы по футболу в 2024 году. Решение принято исполнительным комитетом УЕФА на заседании в штаб-квартире организации в Ньоне, сообщает ТАСС.

Игры турнира пройдут в 10 городах – Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.

Арены во всех городах уже построены и функционируют. На проведение турнира также претендовала Турция. Других стран-претендентов не было.

В Германии уже проводился чемпионат Европы – в 1988 году. Также страна принимала мировые первенства в 1974 и 2006 годах.