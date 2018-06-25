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Москва 24

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Спорт

25 июня 2018, 23:40

Почему поражение России от сборной Уругвая ничего не значит

спорт истории

Сборная России в последнем матче группового этапа чемпионата мира проиграла Уругваю. Игра закончилась с разгромным счетом — 0:3. Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассуждает о том, какие ошибки были допущены в матче против двукратного чемпиона мира, а также что нужно предпринять, чтобы прыгнуть выше головы и пройти в четвертьфинал ЧМ.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Давайте будем честны. Проиграть Уругваю, тем более вдесятером – вовсе не стыдно. Тем более это заключительный матч группового этапа, который не играет никакой роли. Задачи решены и наконец можно наслаждаться футболом без валидола под рукой и мысли о том, что "наши опять продули". Наши выиграли всего лишь два матча и сотворили историю. Пусть у Саудовской Аравии и Египта. Но это чемпионат мира – слабые здесь не играют.

Тем не менее, хотя Россия гарантировала себе выход в плей-офф, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов перед матчем с Уругваем сказал, что сборная со всей серьезностью готовилась к сопернику. И это было видно: заряженность на игру, постоянная борьба за мяч, атаки на ворота Фернандо Муслеры. Но подопечных Черчесова подвели стандартные положения. Все три гола были забиты именно благодаря им.

Фото: AP/Rebecca Blackwell

Счет был открыт уже на 10-й минуте. Полузащитник сборной России Юрий Газинский сфолил на Родриго Бентакуре прямо перед линией штрафной. Стандарт реализовал Луис Суарес, отправив снаряд точно в дальний угол. Второго гола пришлось ждать чуть более десяти минут. Причем его автором стал Денис Черышев – именно от его ноги мяч залетел в сетку ворот сборной России. Случилось это после того, как уругвайцы разыграли угловой и Диего Лашальт издалека пробил по воротам. Снаряд отрикошетил от российского нападающего, и Игорь Акинфеев просто не успел среагировать.

Конечно, после этого наша команда сразу же побежала отыгрываться. Однако вместе с желанием российских футболистов сравнять счет появилась и излишняя агрессия, а следовательно и фолы, иногда совсем необязательные. Результатом стало удаление Игоря Смольникова. Защитник умудрился за восемь минут получить две желтых карточки, после чего судья отправил его досматривать матч уже в раздевалке.

Именно это стало переломным моментом в поединке против Уругвая. Третий гол был забит уже в самом конце матча — снова угловой, снова навес в центр штрафной. На этот раз Годин пробил головой, Акинфеев отбил, но Эдинсон Кавани был первым на добивании. И не оставил никаких шансов голкиперу сборной России.

По большому счету, с Суаресом и Кавани можно было играть и, если бы не эти досадные ошибки и удаление, счет мог бы быть ничейным. Сегодня уругвайская сборная не продемонстрировала ничего сверхъестественного, никакого инопланетного футбола. Да, защитники сборной России не всегда успевали за звездными нападающими, но и игроки Уругвая временами не могли угнаться за Черышевым, Смоловым и Дзюбой.

Фото: AP/Gregorio Borgia

Пожалуй, это главная мысль, которую можно вынести из сегодняшнего поражения – нам по силам сыграть на равных почти с любым соперником нынешнего чемпионата мира. Матч с уругвайцами раскрыл те проблемы, которые могут возникнуть в 1/8 финала и продемонстрировал те ошибки, над которыми следует проделать работу перед следующим матчем. Эта игра стала чем-то вроде холодного душа. Она помогла если не вернуть сборную России с небес на землю, то хотя бы показала им самим, что значит играть против действительно серьезного соперника, способного бороться за победу на чемпионате мира.

И это определенно ценный опыт. Ведь нашей команде придется играть против одного из главных кандидатов на титул – сборной Испании. Но даже с таким грозным соперником у российской сборной есть все шансы побороться за проход в следующий этап. Это отлично продемонстрировала сборная Ирана, у которой была реальная возможность выйти плей-офф. И это показала команда Марокко, едва не обыгравшая в заключительном матче группового этапа подопечных Фернандо Йерро.

У сборной России есть оружие в виде мощных нападающих – Смолова и Дзюбы, а также крайне креативной полузащиты – Головина, Газинского, Кузяева и Самедова. Все, что нужно нашей команде – это не допускать необязательных ошибок, как было в последней игре с Уругваем. Остальное – вопрос реализации моментов. Будем надеяться, что в матче против испанцев их будет более чем достаточно.

Тимур Фехретдинов

Фехретдинов Тимур

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