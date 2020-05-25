Игра на понижение. Почему "Химки" вместо Премьер-лиги останутся в ФНЛ

В середине мая досрочно завершился чемпионат Футбольной национальной лиги. По его итогам в Премьер-лигу должны были отправиться два клуба – волгоградский "Ротор" и подмосковные "Химки". Однако последние с большой вероятностью останутся в ФНЛ. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – об очередной драматичной истории в российском футболе.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Нехватка денег в футболе – явление не такое уж редкое. Даже клубы с большим именем и историей в какой-то момент могут оказаться на грани выживания или вовсе исчезнуть. Примеров тому масса и в Англии, и в Германии, и в Испании, и в других футбольных странах. Но только в России это приобрело такие чудовищные формы. "Кубань", "Амкар", "Сибирь" и "Тосно" – все эти профессиональные клубы прекратили существование всего за два последних года. Вряд ли на такое наследие мы рассчитывали после чемпионата мира 2018 года.

Вместе с этим в низших дивизионах наметился еще один неприятный тренд – лидеры дивизионов стали бояться идти на повышение. В первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) это в общем-то объяснимо: небольшие клубы могут не потянуть расходы на постоянные перелеты по всей России (по этой причине, например, от перехода в Футбольную национальную лигу несколько лет назад отказывался "Сахалин"). Но, когда это происходит на уровне ФНЛ, возникают вопросы. Хотя ответ простой и почти всегда один и тот же: дело в госфинансировании. Больше 90 процентов российских клубов получают деньги из областных и городских бюджетов, и чем выше команда метит, тем больше денег в нее нужно вкладывать. А для этого уже необходимы спонсоры, которых найти не так-то просто.

Например, в прошлом сезоне после половины чемпионата ФНЛ с большим отрывом лидировал "Тамбов". Под конец турнира клуб начал откровенно "сливать" игры: у команды не было денег, чтобы участвовать в Премьер-лиге, и помощи ждать было неоткуда. "Тамбов" к тому моменту уже так разогнался, что от попадания в РПЛ его это все равно не спасло. Однако после прошедшего сезона начали ходить слухи об объединении тамбовчан с "Нижним Новгородом", чтобы погасить все долги команды во время игры в Премьер-лиге. В нынешнем сезоне ФНЛ ситуация повторилась: на этот раз давать заднюю стали аж две команды – столичное "Торпедо" и подмосковные "Химки". И если мотивация первых так и осталась неясной (черно-белые уверенно шли на первом месте большую часть сезона, а потом скатились на четвертое место), то у вторых возникла та же проблема с финансами.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Перед стартом сезона руководство "Химок" определенно нацелилось на Премьер-лигу: команду возглавил опытный Андрей Талалаев, с которым клуб активно включился в чемпионскую гонку. Но в середине сезона стало понятно, что денег на РПЛ нет. Тогда руководство клуба объявило о "смене вектора развития" и ставке на собственных воспитанников. Фактически это означало отказ от Премьер-лиги и возможную продажу ключевых игроков. Талалаев, не согласный с таким положением дел, ушел. На его место пришел Сергей Юран – темпы остались прежними, клуб продолжал бороться за повышение в классе, и казалось, что вопрос со спонсорами близок к решению. Но затем пришла пандемия, чемпионат ФНЛ был досрочно завершен, и выяснилось, что денег по-прежнему нет.

По некоторым данным, из городского бюджета "Химкам" на следующий сезон были готовы выделить 150-200 миллионов рублей. Но для прохождения лицензирования и участия в РПЛ клубу необходимо было в два раза больше. К тому же в условиях пандемии госфинансирование футбола значительно и вполне справедливо сократится. Поэтому в "Химках" стали искать частных спонсоров еще активнее. Рассматривались даже варианты объединения с выступающей в ПФЛ столичной "Родиной", чей владелец, бизнесмен Сергей Ломакин был готов стать главным спонсором подмосковной команды. Но в таком случае "Химки" сменили бы название (собственно, на "Родину"), а объединенному клубу, согласно регламенту, пришлось бы начать восхождение к Премьер-лиге с ПФЛ.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заверил, что слияния "Химок" и "Родины" не произойдет. Он же заявил, что "с вероятностью в 70 процентов" подмосковный клуб в следующем сезоне будет снова выступать в ФНЛ. От выступления в Премьер-лиге клуб пока также не отказывался. Однако где брать деньги и на первый, и на второй варианты развития событий – до сих пор неясно. Этот вопрос должен решиться в ближайшие недели. Так или иначе, если "Химки" не смогут сыграть в РПЛ, закончившему на третьем месте в Футбольной национальной лиге "Чертаново" их место все равно не достанется. Вместо этого прописку сохранит клуб Премьер-лиги, который финиширует на 15-й строчке. Возможно, это даже и к лучшему.