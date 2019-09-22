Как ЦСКА забил три гола "Краснодару", но едва не сыграл вничью

22 сентября десятый тур Российской премьер-лиги закрывал матч московского ЦСКА и "Краснодара". Армейцы обыграли "быков" со счетом 3:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как два российских клуба пережили кошмар в еврокубках, а ЦСКА почти догнал "Зенит".

Фото: ТАСС/Михаил Александров

Прошедший четверг оказался для ЦСКА и "Краснодара" одним из самых черных дней в их еврокубковой истории. Армейцы в Лиге Европы проиграли со счетом 1:5 болгарскому "Лудогорцу", "быки" в том же турнире пропустили пять безответных мячей от швейцарского "Базеля". Тем интереснее было, как обе команды справятся с психологическим давлением, потому что всего через несколько дней их ждало очное противостояние в рамках Российской премьер-лиги.

И ЦСКА, и "Краснодар" внесли серьезные изменения на эту игру. В тройку обороны красно-синих вернулся Звонимир Шарлия (17-летний Вадим Карпов снова появился в старте, но сдвинулся на левый фланг), а Федор Чалов и Ильзат Ахметов, в отличие игры в Болгарии, появились на поле с первых минут. Кроме того, от травмы оправился Арнор Сигурдссон, который на острие атаки составил пару Чалову.

У "Краснодара" замен оказалось еще больше, но все это были, скорее, тактические перестановки. В атаке вместо Ивана Игнатьева и Магомеда-Шапи Сулейманова появился Ари. Среднюю линию укрепил Дмитрий Скопинцев, также в полузащите вышел бразильский новичок Кайо. Сильные метаморфозы претерпел левый фланг и центр обороны – вместо Кристиана Рамиреса на поле появился Дмитрий Стоцкий, вместо Уроша Спайича – Йон Гудни Фьолусон.

ЦСКА начал игру ударными темпами. Целых полчаса "Краснодару" удавалось сдерживать напор хозяев поля, но затем армейцы все-таки забили первый мяч. Правда, случилось это с помощью VAR. На 29-й минуте Никола Влашич попытался пробить по воротам, но снаряд угодил в руку Дмитрию Скопинцеву. Владислав Безбородов пошел смотреть повтор эпизода, после чего назначил одиннадцатиметровый удар. Пенальти реализовал сам Влашич, пробив прямо под перекладину.

Фото: ТАСС/Михаил Александров

На 37-й минуте счет удвоил Федор Чалов. Девятый номер ЦСКА после передачи Влашича сместился в центр, нанес мощный удар и фантастически красиво отправил мяч в дальний угол. А на 41-й минуте хорватский полузащитник красно-синих оформил дубль. Чалов с правого фланга навесил в штрафную, никем не прикрытый Константин Кучаев мог решать, но пробил прямо во вратаря. Однако на добивании оказался Никола Влашич, который зарядил снаряд в ближний угол – Матвей Сафонов уже не выручил.

Несмотря на крайне удачный первый тайм, в начале второго ЦСКА, как и в игре с "Лудогорцем", вновь посыпался. В то же время "Краснодар" решил освежить игру и, как позже выяснилось, угадал с заменами: с поля ушли Дмитрий Скопинцев и Даниил Уткин, вышли – Магомед-Шапи Сулейманов и Маркус Берг. С их появлением "быки" активно начали нагружать оборону армейцев, что в конечном счете привело к должному результату.

На 56-й минуте "Краснодар" организовал очень опасную атаку, но красно-синие перевели мяч на угловой. Не помогло: со стандарта свой дебютный гол за "быков" забил Маркус Берг, оставшийся в одиночестве на дальней штанге. На 60-й минуте шведский нападающий и вовсе оформил дубль. Причем сделал это в очень издевательской манере. Вандерсон навесил с левого фланга, а Берг, стоя спиной к воротам, головой переправил мяч в дальний угол.

Тем не менее оставшегося времени матча "Краснодару" так и не хватило, чтобы дожать ЦСКА и вырвать хотя бы ничью. Судя по всему, у армейцев оказалось все же больше душевных сил после еврокубковой неудачи. Между тем победа над "быками" позволила армейцам подняться на чистое второе место. После десяти туров команда Виктора Ганчаренко на два балла опережает "Ростов", "Краснодар" и "Локомотив, у которых в активе по 20 очков, и отстает от лидирующего "Зенита" всего на один балл.