Как ЦСКА проиграл "Лудогорцу" в Лиге Европы

19 сентября столичный ЦСКА в матче первого тура группового этапа Лиги Европы на выезде проиграл болгарскому "Лудогорцу". Встреча закончилась со счетом 5:1 в пользу хозяев поля. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как болгарский клуб нанес армейцам самое крупное поражение за всю их историю выступления в ЛЕ.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Четверг для российских клубов оказался катастрофическим. Началось все с игры "Базеля" и "Краснодара", в которой швейцарский клуб одержал разгромную победу. "Быки" даже умудрились перекрыть кошмарный результат матча с "Олимпиакосом", пропустив пять безответных мячей, что стало новым антирекордом краснодарской команды в еврокубках. Пожалуй, единственный положительный момент – это то, что у "быков" есть еще пять матчей, чтобы все исправить.

Не лучше показал себя и московский ЦСКА. Армейцы на выезде играли с болгарским "Лудогорцем". Состав команды Виктора Ганчаренко сильно удивил: в центре защиты оказался 17-летний дебютант Вадим Карпов, а в запасе остались Ильзат Ахметов и Федор Чалов. Понятно, что такая ротация была обусловлена большим количеством травмированных игроков и желанием поберечь лидеров, но ЦСКА в таком виде хватило лишь на один тайм. Армейцы постоянно проваливались в обороне, раз за разом Игорю Акинфееву приходилось выручать команду.

При этом московский клуб смог не только не пропустить, но еще и забил. На десятой минуте ЦСКА заработал опасный стандарт вблизи чужой штрафной. Никола Влашич сделал отличный заброс, а Игорь Дивеев переправил мяч в ворота. Однако после перерыва красно-синие всего за пять минут пропустили три гола. Первый мяч "Лудогорец" забил на 47-й минуте. После затяжной атаки защита ЦСКА вроде бы отбилась, снаряд отлетел к Кристалдо Вандерсону. Бразилец пробил по центру, но мяч пролетел между ног Игоря Акинфеева.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Тут же последовал второй гол. На 50-й минуте Антон Недялков с левого фланга навесил в штрафную, Йоди Лукоки оторвался от игроков ЦСКА и хладнокровно переправил мяч в сетку. А еще спустя две минуты красивейший гол после паса Кристалдо Вандерсона забил Клаудиу Кешеру. Армейцы оказались в нокауте. Ситуацию уже не мог спасти ни выход на поле Чалова и Ахметова, ни что-либо еще. "Лудогорец" не собирался отдавать этот матч.

Видео:vk.com/matchpremier

На 68-й минуте болгарский клуб продолжил истязание москвичей, Клаудиу Кешеру оформил дубль. А на 72-й минуте и хет-трик. Игорь Акинфеев срубил Марселиньо, арбитр тут же указал на точку, а Кешеру реализовал одиннадцатиметровый удар. Для ЦСКА это поражение стало одним из самых серьезных за всю еврокубковую историю. В 2013 году армейцы уступили со счетом 2:5 "Манчестер Сити", в 2014-м были те же 1:5 от "Ромы". Самым худшим же оказался розыгрыш Лиги чемпионов сезона 1992/93. Тогда ЦСКА пропустил шесть безответных мячей от "Марселя".

Несмотря на разгромное поражение упрекнуть игроков и тренерский штаб ЦСКА сложно. Большое количество травмированных футболистов, чересчур экспериментальный состав – это не могло не дать о себе знать, тем более в игре с таким опытным клубом, как "Лудогорец". Болгарская команда стабильно играет в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы, и это сегодня было очень хорошо видно. Главное, чтобы ЦСКА (как, в общем-то, и "Краснодар") сделал выводы из поражения и более ответственно подошел к следующим матчам ЛЕ.