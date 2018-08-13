Чемпион России проиграл чемпиону ФНЛ: у "Локомотива" большие проблемы

В воскресенье столичные "железнодорожники" в третьем туре Российской премьер-лиги с минимальным счетом уступили "Оренбургу". Таким образом, они выдали худший старт для действующего чемпиона России в истории турнира. Спортивный обозреватель портала Москва 24 попытался разобраться, что произошло с "красно-зелеными" в этом матче и как "Локо" наконец прервать безголевую серию.

ТАСС/Сергей Фадеичев

Начало чемпионата у "Локомотива" не задалось. Нет, пожалуй, не так. "Локомотив" устроил на старте очередного розыгрыша Российской премьер-лиги настоящую футбольную катастрофу. Меньше трех очков в трех первых матчах турнира действующий чемпион страны не набирал никогда. Анти-рекорд 14 лет принадлежал ЦСКА, который в далеком 2004 году три первых тура сыграл вничью. Но "красно-зеленые" смогли побить это достижение.

В первом туре "железнодорожники" сыграли 0:0 с "Уфой" и едва не пропустили с пенальти в самой концовке встречи. Такой же счет был и во втором матче – против московского "Спартака". Третий поединок – проигрыш "Оренбургу". В результате всего два очка в активе и 14-я строчка турнирной таблицы. Если "Локомотив" продолжит и дальше буксовать на месте, то в следующем году у них есть шанс взять еще одно чемпионство. Но уже в лиге уровнем ниже.

Конечно, все это, скорее, шутки. Вряд ли "красно-зеленым" грозит участь столичного "Динамо". Для этого нет никаких предпосылок ни в финансовом, ни в управленческом плане. "Локомотив" достаточно серьезно (во всяком случае, по именам) усилился в летнее трансферное окно: чемпион мира 2014 года и бывший капитан "Шальке" Бенедикт Хеведес, взятый в аренду из "ПСЖ" Гжегож Крыховяк и наконец – лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона Федор Смолов из "Краснодара".

ТАСС/Сергей Фадеичев

Одна маленькая проблема – все эти игроки были подписаны уже на старте российского чемпионата. А это значит, что, во-первых, у новичков не было предсезонных сборов с нынешней командой и им нужно время, чтобы сыграться. Во-вторых, новоиспеченные "железнодорожники" в полной мере не включились в тренировочные процессы, что автоматом увеличивает сроки адаптации в клубе.

Поэтому даже появление Крыховяка спустя несколько дней после подписания в матче со "Спартаком" и такое же включение Смолова в основу в поединке против "Оренбурга" – это попытка набить топку "Локомотива" сырым углем. И это понятно, ведь отправление поезда должно было состояться еще в суперкубке России – в матче с ЦСКА. А паровоз и ныне там.

Тем не менее, игра с "Оренбургом" показала то, как "Локомотив" планирует выбираться со дна турнирной таблицы. Для начала – теперь управлять атаками "красно-зеленых" будет Гжегож Крыховяк. Именно он на пару с капитаном команды Игорем Денисовым стал главным распасовщиком "Локомотива" в этой встрече. Однако поддерживали атаки на фланге и впереди по-прежнему братья Миранчуки и Мануэль Фернандеш. Все трое сыграли почти что никак, поэтому и результат был соответствующий. Вдобавок ожидаемо плохо (почему – сказано выше) показал себя Смолов.

ТАСС/Сергей Медведев

Федор выбегал из глубины и пытался поймать защитников на ошибке. Но вместо этого лишь забирался в офсайд и нанес всего один удар – после отбора у штрафной "Оренбурга" с ходу пробил в дальний угол. Мяч парировал Евгений Фролов – один из лучших вратарей турнира прямо сейчас. А на последнюю пятнадцатиминутку Смолова заменил Эдер, который, по задумке Семина, мог обострить игру на острие атаки. Судя по всему, главный тренер "железнодорожников" сделает предварительные выводы из выступления российского форварда, но изменения схемы 4-2-3-1 ждать определенно не стоит.

Между тем "Локомотив", как и в прошлом сезоне, пытается дожать соперника под самый конец игры. Пока что получается не очень. В матче с "Уфой" энергичный футбол в последние минуты привел к пенальти в свои ворота. В поединке против "Оренбурга" "красно-зеленые" едва ли не перед финальным свистком пропустили после отличной контратаки хозяев. Причем гол организовали два футболиста, вышедшие на замену после 79-й минуты. Один из них, автор забитого мяча Андреа Чуканов – воспитанник "Локомотива".

По большому счету "Локомотив" играет ровно так же, как играл год назад. С поправкой на то, что все его козыри теперь либо не работают, либо того хуже – оборачиваются против него. А проблема с поздно прибывшими новичками еще сильнее усугубляет ситуацию. "Железнодорожников" спасает лишь то, что они могут пытаться раскочегариться хоть до группового этапа Лиги чемпионов. Другое дело, что рассчитывать на трофеи в таком случае не стоит. Заканчивать чемпионат на хорошей ноте – это то, что всегда почти идеально получалось у ЦСКА и абсолютно не выходило у "Локо". А значит включаться в игру нужно как можно быстрее.

Тимур Фехретдинов