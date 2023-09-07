"Пусть вернут деньги": в Сети оценили решение атлетов из РФ сменить гражданство

Больше 50 российских атлетов, которые представляют олимпийские виды спорта, сменили гражданство. Это произошло на фоне санкций против РФ. Расскажем, как на решение спортсменов отреагировали в Госдуме и в Сети.

Под другим флагом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С начала 2022 года 55 российских атлетов из олимпийских видов спорта решили выступать за другие страны, рассказал замминистра спорта РФ Алексей Морозов. С учетом неолимпийских их более сотни, уточнил он.





Алексей Морозов замминистра спорта РФ Есть прецеденты по возвращению средств, затраченных на подготовку.

По словам Морозова, власти делают все, чтобы случаев переезда спортсменов было как можно меньше. Среди таких мер – повышение их мотивации и заключение с ними "эффективных договоров". Кроме того, власти стараются как можно быстрее оповещать федерации о подобных планах атлетов, подчеркнул Морозов.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин на заседании Госдумы предупредил спортсменов, что со сменой гражданства они теряют множество социальных гарантий. По его словам, после такого решения атлетам будет сложно вернуться в сборную России. Матыцин подчеркнул, что "если выбор сделан, то это должно быть навсегда".





После начала СВО практически все международные спортивные федерации отстранили представителей России и Белоруссии от участия в соревнованиях. Со временем некоторые организации начали допускать атлетов в нейтральном статусе, но выдвигая при этом практически невыполнимые условия. Все это привело к тому, что россияне не смогут поучаствовать в большинстве видов спорта на Олимпиаде, которая состоится в 2024 году в Париже.

"Люди хотят жить"

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с "КП Спорт" отметила, что российские спортсмены меняли гражданство и раньше. Просто до нынешних событий их количество никто не считал, отметила парламентарий.

"До 2023 года мы такой статистики не вели. Допускаю, что было даже больше спортсменов, которые переходили в другие страны. Потому что это и юниоры, и другие малоизвестные атлеты, не входящие в сборные команды", – отметила Журова.





Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Среди топовых спортсменов, конечно, были единичные случаи. Причем, это были в основном страны нашего ближнего зарубежья, бывшие советские республики – Казахстан, Белоруссия и так далее. Мы просто их не считали. А тут сосчитали. В этом только и разница. Ничего особенного, я думаю, при этом по количеству не произошло.

По мнению Журовой, если бы не нынешняя обстановка, отъезда российских спортсменов в другие сборные никто бы даже не заметил.

"И даже радовались где-то отчасти, что наши фигуристы везде выступают, например несколько разминок – и все наши. И здесь наши, и эта тренировалась у того-то тренера. Это было постоянно", – сказала парламентарий.

В свою очередь, в Сети позиции пользователей разделились. По мнению многих комментаторов, смена гражданства российскими спортсменами не иначе как предательство.

"Пусть вернут деньги, которые государство потратило на них, чтобы они достигли высокого уровня. В конце концов это все сделано на налоги каждого гражданина РФ. И пора устраивать игры стран БРИКС без всяких извращенцев-трансгендеров и прочих!" – написала Татьяна Малина.

"Начнем с того, что спорта уже давно нет, есть очень прибыльный бизнес! А какого патриотизма можно ждать от бизнеса?" – рассуждает пользователь с ником Ричард Львиное-Сердце.

Однако многие комментаторы относятся к решению российских атлетов с пониманием.





пользователь Никита Прилепский Люди всю жизнь посвятили спорту, а им не дают выступать из-за политики. Надо понимать, что ради возможности выступать и реализовываться многие готовы менять гражданство. Их дело, я считаю, не осуждаю.

"Люди хотят жить, кто их осудит за это? Жизнь одна", – поделилась Марина Басманова.

Кроме того, некоторые обратили внимание, что во многих странах атлеты выступают именно для себя, а не страны, которую они представляют. Также ряд комментаторов напомнили, что у многих спортсменов их карьера – единственный источник заработка. Лишившись его, они останутся без средств к существованию, заключили пользователи.