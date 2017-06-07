Звезда боевиков Лиам Нисон празднует 65-летие

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Van Tine Dennis

Британский актер Лиам Нисон празднует день рождения 7 июня. Звезде боевиков исполнилось 65 лет.

Нисон родился 7 июня 1952 года в городе Бэллимена (Северная Ирландия). В детстве мечтал стать спортсменом: в школе он увлекался боксом, однажды даже сломал нос. Была у Нисона и вторая страсть – театр. В 1976 году он поступил в белфастский театр "Lyric Players". А через несколько лет начал играть в театре "Abbey Theatre" в Дублине.

Актерский талант Нисона заметил режиссер Джон Бурмен. Он же предложил ему сыграть роль рыцаря сэра Гавейна в фильме "Экскалибур". Картина вышла на экраны в 1981 году.

Но все же настоящая слава пришла к актеру в 1990-х. После роли Оскара Шиндлера в фильме 1993 года "Список Шиндлера" актера буквально завалили предложениями со всех сторон.

Нисон снялся в более чем 70 картинах. В числе его самых известных актерских работ такие фильмы, как "Роб Рой", "Отверженные", "Реальная любовь", "Воздушный маршал", "Молчание" и кинотрилогия "Заложница".

В 1994 году актер был номинирован на премию "Оскар " за роль в фильме "Список Шиндлера". Крмое того, Нисон – обладатель премии "Золотой глобус"(1994, 1997, 2005) и BAFTA (1994). В 2008 году Американский фонд Ирландии удостоил Лиама Нисона премии исполнительных искусств за вклад в искусство в Ирландии.