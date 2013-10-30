Артисты из Казахстана представят "Вишневый сад" в МХТ имени Чехова

Фото: ИТАР-ТАСС

В рамках фестиваля "Россия - Казахстан ХХI век" на сцене МХТ имени Чехова выступят артисты алма-атинского Государственного академического русского театра драмы имени Лермонтова. С 1 по 4 ноября пройдут показы спектаклей "Вишневый сад" Чехова, "Отель двух миров" Шмитта, "Дом" Гришковца и "Визит дамы" Дюрренматта.

Свои работы представят режиссеры Рубен Андриасян (худрук театра), Игорь Гонопольский и Владимир Еремин.

В спектаклях задействованы ведущие актеры театра – заслуженный артист Казахстана Владимир Толоконников, заслуженные деятели Казахстана Геннадий Балаев, Татьяна Банченко, Марина Ганцева, Валентина Зинченко, заслуженный деятель и лауреат Госпремии РК Ирина Лебсак, сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова.

Добавим, что в этом году театр драмы имени Лермонтова отмечает 80-летие. Учреждение является одним из самых старейших театров в Казахстана. На сцене МХТ Чехова артисты выступают впервые.

Начало спектаклей – в 19.00.