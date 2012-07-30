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30 июля 2012, 14:00

Московский театр на Малой Бронной открывает новый сезон

спектакли Сергей Голомазов премьера Театр на Малой Бронной

ИТАР-ТАСС

В среду, 1 августа знаменитый театр приглашает москвичей на прошлогоднюю премьеру – постановку «Коломба, или «Марш на сцену!». Об этом сообщает РИА Новости. Помимо провереной временем постановки, театралов ожидают интересные новинки сезона.

По словам, Голомазова в основе спектакля «Белка», поставленного по одноименному роману Анатолия Кима, лежит фантастическая история о четырех сокурсниках, студентах московского художественного училища, ищущих свое место в жизни.

Элементы фантастики присущи и спектаклю с рабочим названием «Почти город», основой которого стала пьеса Джона Кариана. Главная идея - банальная на первый взгляд мораль о том, что злобу, жадность, лицемерие, тщеславие рано или поздно побеждает любовь. «Мысль не нова, но подана автором очень неожиданно, парадоксально, с удивительным чувством юмора. Эта пьеса чем-то напоминает мне шекспировские сказки», - отмечает Сергей Голомазов.

В пьесе «Скамейка» затрагивается извечная тема взаимоотношений мужчины и женщины. В свое время «Скамейка», вышедшая из-под пера драматурга Александра Гельмана, ставилась на сцене МХАТа. А четвертая премьера театра на Малой Бронной – спектакль «Король Убю» - уже сейчас с успехом идет на сцене театра Et Cetera.

Добавим, что в ближайшие 2-3 года московский театр на Малой Бронной планирует поэтапную реконструкцию своих помещений. Ремонтные работы начнутся не раньше весны 2013 года.

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