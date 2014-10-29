Театр из Лондона представит москвичам спектакль "Сон в летнюю ночь"

Фото: ТАСС

В рамках Международного Чеховского фестиваля на сцене театра имени Моссовета артисты лондонского театра "Глобус" представят московским зрителям спектакль "Сон в летнюю ночь" по пьесе Уильяма Шекспира, сообщает пресс-служба организатора.

Спектакль в постановке художественного руководителя "Глобуса" Доминика Дромгула стал десятым спектаклем, премьера которого прошла в 2013 году в Лондоне.

"Сон в летнюю ночь" покажут на английском языке с русскими субтитрами. В этом спектакле будут использованы костюмы и сценические приемы театра эпохи Возрождения.

Показы запланированы с 29 октября по 2 ноября. Начало – в 13.00 и 19.00.