Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября 2014, 04:16

Культура

Театр из Лондона представит москвичам спектакль "Сон в летнюю ночь"

Фото: ТАСС

В рамках Международного Чеховского фестиваля на сцене театра имени Моссовета артисты лондонского театра "Глобус" представят московским зрителям спектакль "Сон в летнюю ночь" по пьесе Уильяма Шекспира, сообщает пресс-служба организатора.

Спектакль в постановке художественного руководителя "Глобуса" Доминика Дромгула стал десятым спектаклем, премьера которого прошла в 2013 году в Лондоне.

"Сон в летнюю ночь" покажут на английском языке с русскими субтитрами. В этом спектакле будут использованы костюмы и сценические приемы театра эпохи Возрождения.

Показы запланированы с 29 октября по 2 ноября. Начало – в 13.00 и 19.00.

Сайты по теме


спектакли Театр имени Моссовета Чеховский фестиваль

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика