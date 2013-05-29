Опера в двух действиях "Золушка". Московский театр "Новая Опера"

В опере "Золушка" традиционный сказочный сюжет Шарля Перро о девочке-замарашке, встретившей принца, Джоаккино Россини превратил в комический спектакль, дополнив его неожиданными событиями. Золушка приобретает не мачеху, а отчима, барона Маньифико, вместо феи появляется волшебник Алидоро. Он же является режиссером-драматургом спектакля, который сочиняет сказку у зрителей на глазах.

За волшебство в опере отвечает оригинальная сценография в формате 3D. На огромных экранах старая комната с пауками превращается в сад причудливых растений, а облака, летящие сквозь двери, сменяются каретой, везущей Золушку на бал.

Идея оригинальной постановки принадлежит главному художнику театра "Новая Опера", заслуженному художнику России Виктору Герасименко, который выступает не только в качестве сценографа, но и режиссера.

Дирижер - Дмитрий Волосников; сценография и режиссура - Виктор Герасименко; пластика - Иван Фадеев; хормейстер - Юлия Сенюкова; художник по свету - Айвар Салихов.

Действующие лица и исполнители:

Золушка - Виктория Яровая; Дон Рамиро, принц - Алексей Татаринцев; Дандини, его камердинер - Илья Кузьмин; Алидоро, волшебник -: Артем Гарнов; Донь Маньифико, барон, отец Клоринды и Тисбы - Владимир Кудашов; Клоринда - Эльвира Хохлова; Тисба - Ирина Ромишевская.

Хор и оркестр театра "Новая Опера".

Режиссер телеверсии - Сергей Сидоренко.

Напомним, телеверсии новых спектаклей будут появляться на сайтах Youtube и M24.ru каждую среду.