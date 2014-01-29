Театральный центр "Вишневый сад" откроется весной

Фото: ИТАР-ТАСС

Театральный центр "Вишневый сад", расположенный на Малой Сухаревской площади, начнет работать в марте-апреле текущего года.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, объект введен в эксплуатацию, сейчас идет сложная работа по установке оборудования.

"Уже в марте-апреле театр будет готов к постановке спектаклей", - добавил Левкин.

Театральный центр построен на средства инвесторов. Сумма вложений в проект составила порядка 70 миллионов долларов.



Площадь здания составляет 18,775 тысячи квадратных метров, из них около 12 тысяч квадратных метров отведены под офисную часть, которая принадлежит инвестору. Фактически и юридически театр и офисная часть представляют собой два отдельных здания. У каждого – своя входная группа, разные инженерии, часть помещений при этом находятся в собственности города.

Ранее сообщалось, что многофункциональный центр представляет собой 5-8-этажное здание общей с трехуровневой подземной автостоянкой. В центре построены два зала.

На втором этаже предусмотрен трансформируемый зрительный зал на 360 мест с классической сценой и балконом в уровне третьего этажа. На четвертом этаже — двухсветный малый зал на 100 мест, трансформируемый в репетиционный и балетный классы.

На первом этаже находится кафе на 70 посадочных мест с отдельным выходом на улицу. В подземной части предусмотрена подземная автостоянка на 99 машино-мест.

Обязанности художественного руководителя театрального сада исполняет Александр Вилькин.