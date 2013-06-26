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Новости культурного мира

26 июня 2013, 18:20

Любимов хочет запретить к показу свои спектакли в театре на Таганке

спектакли Театр на Таганке Юрий Любимов

Юрий Любимов требует запретить все свои спектакли в Театре на Таганке

Театральный режиссер Юрий Любимов хочет запретить к показу свои спектакли в театре на Таганке. Письмо с данным требованием уже отправлено в Российское авторское общество. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе театра.

Напомним, в марте этого года он уже пытался запретить театру показ его авторских спектаклей, среди которых "Тартюф", "Добрый человек из Сезуана", "Владимир Высоцкий", "Мастер и Маргарита", "Арабески", "Горе от ума", "Маска и душа" и "Антигона". По его мнению, без "авторского присмотра" уровень этих работ упал.

Однако сейчас режиссер планирует запретить все спектакли, в которых он выступил в качестве режиссера-постановщика, сообщает телеканал "Москва 24". Согласно информации, опубликованной на сайте театра, всего в текущем репертуаре 17 постановок Любимова.

Отметим, Юрий Любимов по собственному желанию был освобожден от должности худрука и директора Театра на Таганке летом 2011 года.

С 30 апреля театральный режиссер начал свою работу в Большом театре, и 8 июня там состоялась премьера сокращенной оперы Александра Бородина "Князь Игорь".

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