Финалисты театральной премии "Гвоздь сезона" объявлены в Москве

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В субботу, 26 января, в столице назвали финалистов ежегодной театральной премии "Гвоздь сезона". Почетную награду получат пять московских постановок: "Великая магия" (театр имени Пушкина), "Дороги, которые нас выбирают" (Театр сатиры), "Пристань" (театр имени Вахтангова), "Таланты и поклонники" (театр имени Маяковского), "Тартюф" (театр на Малой Бронной).

Главного победителя – обладателя "Большого хрустального гвоздя" – назовут на церемонии награждения 12 февраля. Мероприятие пройдет на сцене Центра "На Старстном", передает ИТАР-ТАСС.

Добавим, что премия "Гвоздь сезона" в свое время была учреждена Союзом театральных деятелей России. Получение этой награды весьма почетно, так как работы оценивают известные деятели театральной культуры.