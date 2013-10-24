Фотограф Гоголь-центра Алекс Йоку: "Актеры - лучшие арт-объекты"

Алекс Йоку. Фото: из личного архива

Сетевое издание M24.ru начинает публиковать серию интервью с людьми, играющими важную роль в повседневной жизни московских театров. Суфлеры, гримеры, костюмеры, декораторы, фотографы, технические сотрудники, работники бутафорских цехов, буфетчицы и гардеробщицы – их труд часто незаслуженно остается в тени актерской и режиссерской славы. Мы решили исправить это упущение и узнать секреты театральных профессий.

Алекс Йоку – молодой и перспективный фотограф Гоголь-центра. Он имеет возможность запечатлеть быстротечные мгновения жизни на сцене, пообщаться с актерами во время репетиций и одним из первых узнать о грядущей премьере.

- Алекс, как долго вы сотрудничаете с Гоголь-центром? С чего началась эта работа?

- С Гоголь-центром я сотрудничаю с момента его открытия под художественным руководством Кирилла Серебренникова - с февраля 2013 года. Все началось с приглашения на открытие. В тот день у меня с собой оказалась камера. Так я и пробегал весь праздничный спектакль между первым рядом и сценой, пытаясь поймать отличные кадры.

На самом же деле, история нашей дружбы с Кириллом началась намного раньше - чуть больше трех лет назад. Я тогда только взял камеру в руки, снимал в основном постановочные фотографии со своей музой-подругой. И упорно считал, что никогда не смогу делать репортажные фото, так как не понимал, как выстроить композицию и поймать нужную эмоцию человека. Друг попросил меня помочь с подготовкой спектакля Riverside Drive Александра Сазонова - будущего выпускника мастерской Кирилла Серебренникова. Этот спектакль я решил снять. Фото получились достаточно простыми, но я благодаря им перешагнул планку самоограничения. Практически сразу после премьеры спектакля я познакомился с Кириллом, который похвалил мои фото. После этого меня пригласили в МХТ на спектакль "Феи". Там я первый раз увидел его режиссера Давида Бобе и ребят из "Седьмой студии", тогда еще студентов Школы-студии МХАТ. С тех пор следую за ними всюду: МХТ, Винзавод, Platforma, Гоголь-центр. Где новый спектакль, там я.

Ильзе Лиепа. Спектакль "Вне системы". Фото: Алекс Йоку

- Как вы ощущаете себя в роли театрального фотографа? Есть ли специфика такого рода деятельности?

- Я бы не стал называть себя театральным фотографом. Это скорее хобби, а его результат, надеюсь, эстетически радует окружающих. У меня нет норм выработки или производственных планов. Прихожу на репетиции и прогоны, проживаю там с актерами и командой, работающей над спектаклем, несколько дней и делаю красивые картинки.

Для меня это удивительное и интересное состояние, я не делаю работу, а вношу посильный вклад в большое общее дело. На своих снимках показываю спектакль так, как сам его почувствовал. То есть, не снимаю "сухой" репортаж, а создаю свою интерпретацию происходящего. И здесь важно все: композиция кадра, эмоции и позы актеров, цвет и свет. Стараюсь сделать каждый кадр самодостаточным, полноценным, и, главное, чистым, чтобы никакие лишние детали не отвлекали зрителя от актера и того, что он хочет донести. Люди, которые спектакль не видели, могут взглянуть на фото и попробовать попасть в мир тех героев, которых видел и снимал я. Думаю, в этом и есть специфика.

- Какие возможности для творческого развития вы получаете в Гоголь-центре?

- Во-первых, Гоголь-центр – это не просто театр, это творческий кооператив. В нем всегда много людей и они все друзья или очень быстро им становятся. Мне нравится весь репертуар Гоголь-центра и как зрителю, и как фотографу. Режиссеры, которые над ним работают, безусловно, талантливо создают невероятные спектакли, в которых сочетается сильная драматургия с интересным медиа-перформансом. Как зритель, считаю, что это крайне важно для современного театра и его развития. Как фотограф, каждый раз восторгаюсь, получая отличные фотографии. Ведь в репортажной съемке очень многое зависит от того, что фотограф видит перед собой. Если картинка сама по себе бесцветна и скучна, очень сложно в ней за что-то зацепиться и сделать интересный снимок, даже после долгой работы в фоторедакторе. В Гоголь-центре по определению нет неинтересных спектаклей. Это дает мне очень широкие возможности для экспериментов в съемке и обработке фотографий. Снимки каждого спектакля не похожи на предыдущие, они в своем роде уникальны.

- Расскажите, как проходят съемки во время спектаклей. Есть ли у вас профессиональные секреты удачных фотографий?

- Для меня съемка каждого спектакля похожа на марафон, причем марафон с сильнейшей эмоциональной отдачей. Обычно весь спектакль я бегаю вокруг сцены, приседаю, подпрыгиваю, падаю на пол для того, чтобы одновременно поймать необходимую мне эмоцию, снять актеров в выигрышных ракурсах и правильно выстроить композицию снимка. Все на сцене происходит в реальном времени и очень динамично. Соответственно и я втягиваюсь в этот ритм, погружаюсь в спектакль, начинаю чувствовать его не как зритель, а скорее как участник.



Часто я сначала делаю как бы черновую или техническую съемку. То есть больше смотрю прогон, чем снимаю. Это дает мне возможность получить понимание героев, событий, драматургии, увидеть смену сцен и света. Ко второму просмотру я уже имею некоторое количество снимков, которые мне нравятся, плюс полное представление о спектакле, и знаю, что именно я еще хочу снять и как.

Думаю, это и есть основные секреты удачных фото для меня. Есть, конечно, и другие: правильное кадрирование, цветокоррекция, ретушь, но это уже более технические вопросы.

Женя Афонская. Спектакль "Сон в летнюю ночь". Фото: Алекс Йоку

- Какие свои фотоработы в Гоголь-центре вы можете отметить, назвав их наиболее удачными?

- Честно сказать, не знаю. Они все не похожи друг на друга, разные по настроению, наполнению. Можно сравнить суммарное количество лайков под соответствующими альбомами в Facebook на моей странице и странице Гоголь-центра.

Лично для меня есть разница между тем, что я делал полтора года назад и тем, что делаю сейчас. Но скорее эта разница носит технический характер.

- Какой спектакль в плане съемки был для вас самым сложным?

- В каждом спектакле существуют свои сложности и неожиданности. В "Русской красавице" я очень переживал, что главная героиня весь спектакль в одном костюме. В "Митиной любви" только два актера, и мне казалось, что все фотографии из-за этого будут однотипными. В "Идиотах" нет нарочитого театрально света, весь спектакль играется при естественном освещении от ламп, являющихся декорациями на сцене. В "Медее" действие происходит на достаточно маленькой сцене и почти без реквизита.

Раньше был страх того, что картинка получится не такой яркой, интересной, что снимки будут похожи друг на друга. Но скоро пришло понимание, что во всех этих выдуманных мной "недостатках" и есть истинная красота и индивидуальность каждой постановки. Все казавшееся мне сложностью в результате становилось ключевой особенностью спектакля, которая давала мне дополнительные возможности при подготовке серии снимков. Каждый свой страх я старался превратить в главную "фишку".

Вика Исакова и Никита Кукушкин. Спектакль "Братья". Фото: Алекс Йоку

- Есть ли в театре актеры, которых ваша камера «любит» больше прочих?

- Я безумно люблю снимать ребят-актеров за работой, они для меня лучшие "арт-объекты": харизматичные, красивые, молодые, энергичные, постоянно меняющиеся. В каждом новом спектакле Гоголь-центра любой из них открывается с новой стороны. Кого-то конкретного выделить не могу. Лучше получаются обычно девочки. С самого начала моего фотографического опыта камера "любит" их больше. Не знаю, с чем это связано. Может, просто потому, что больше времени с ними работал. Хотя женщина сама по себе намного более объект искусства, чем мужчина.

- Вы можете как-то охарактеризовать собственный стиль?

- Я просто люблю приукрашать реальность, делать ее идеальнее, чище, ярче. Много работаю с цветом, светом и ретушью, иногда очень большие объекты удаляю с фотографий, чтобы добиться идеальной композиции. Все это свойственно для постановочной глянцевой фотографии, но я переношу это в репортажное фото.

- Какими проектами вы занимаетесь помимо Гоголь-центра?

- Кроме театра много снимаю во время путешествий. Камеру из рук выпускаю только при погружении в воду, хотя и это планирую исправить в ближайшее время. Постановочным фотографиям в данный момент уделяю достаточно мало времени и внимания, в основном это частные коммерческие заказы. Но это только пока.

Я учусь на режиссера полнометражного кино. Параллельно снимаю музыкальные видеоклипы, а также учебные этюды и короткометражные фильмы. Постоянно пишу сценарии и идеи для полнометражных лент. Большое количество интересных видео проектов от моих друзей и знакомых находится в моих личных запасниках и ждет своего времени для реализации.

- Интересуетесь ли работами своих коллег в других театрах? Если да, то кого можете назвать в качестве примера?

- Никого не знаю и не интересовался. Несколько раз забивал в поисковиках "театральный фотограф", "фото спектаклей" и другие похожие запросы, чтобы посмотреть ради интереса, кто, где и что делает. Не находил ничего, за что зацепился бы мой глаз, и оставлял эту затею.

Каждый раз, приходя в театры, я смотрю фотографии, но так же не могу выделить кого-то или что-то запомнившееся.

Школьницы Шри-Ланки. Фото: Алекс Йоку

- Есть ли фотографы с мировым именем, работами которых вы вдохновляетесь?

- Так как в последнее время я в основном делаю репортажные фотографии, будь то спектакли, путешествия, снимки друзей, то о вдохновении чьими-либо работами говорить сложно. При этом у меня есть целая папка в браузере со ссылками на личные сайты или сайты-сборники работ различных фотографов. Просматриваю их время от времени. Иногда просто для удовольствия, иногда с целью поиска идей для обработки или съемки. Они все совершенно разные и каждый мне интересен по-своему. Это гений репортажа Elliot Erwitt, мастер фотографии женского тела Helmut Newton, неутомимый многостаночник модной фотографии Steven Klein, сказочник Tim Walker и многие-многие другие известные и не очень фотографы.

Но есть один фотограф, благодаря которому я взял в руки камеру, поверил, что я могу и начал снимать. Он пока не мировая величина, но лично для меня безумно интересен и важен. Именно он вдохновляет меня и сейчас. Это Tommy Ga-Ken Wan.

- Как совершенствуете свои фото-навыки?

- В основном просто снимаю, снимаю и снимаю. Много экспериментирую как в построении композиции, так и в обработке фотографий. Стараюсь всегда делать постановочные фотографии со своих видео съемок, но иногда забываю, о чем потом очень долго сожалею.

А сейчас читаю книги по всем возможностям студийного света и отрабатываю практику. Решил, что, даже если я с ним не работаю и не хочу работать, знать и уметь это необходимо, так как это фундамент, плюс, никогда не знаешь, что и где может пригодиться.

Алла Панасенко